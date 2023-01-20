В Соледар прибыла первая партия гуманитарной помощи от ООН
ООН направила первую партию гуманитарной помощи Соледара Донецкой области. Три грузовика доставили еду, воду, средства гигиены и медикаменты
Об этом сообщил спикер Управления ООН по координации гуманитарной помощи (OCHA) Йенс Лерке, передает The Guardian .
По его словам, колонна из трех грузовиков разгрузила продовольствие, воду, средства гигиены и медикаменты около 800 человек в районах, подконтрольных украинскому правительству. При этом он не уточнил местонахождение колонны или то, как ООН смогла обеспечить ее безопасность.
"Люди там (в Соледаре, - ред.) остро нуждаются в помощи, поэтому мы очень рады, что этот конвой достался их", - сказал Лерке.
ООН стремится увеличить количество конвоев с гуманитарной помощью вблизи линии фронта и в ближайшие дни ожидается больше, добавил он.
- По оценкам американской разведки, в районе украинских городов Соледар и Бахмут продолжаются жестокие бои , однако у россиян нет полного контроля над ни одним из этих населенных пунктов.
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