Об этом сообщил спикер Управления ООН по координации гуманитарной помощи (OCHA) Йенс Лерке, передает The Guardian .

По его словам, колонна из трех грузовиков разгрузила продовольствие, воду, средства гигиены и медикаменты около 800 человек в районах, подконтрольных украинскому правительству. При этом он не уточнил местонахождение колонны или то, как ООН смогла обеспечить ее безопасность.

"Люди там (в Соледаре, - ред.) остро нуждаются в помощи, поэтому мы очень рады, что этот конвой достался их", - сказал Лерке.

ООН стремится увеличить количество конвоев с гуманитарной помощью вблизи линии фронта и в ближайшие дни ожидается больше, добавил он.

По оценкам американской разведки, в районе украинских городов Соледар и Бахмут продолжаются жестокие бои , однако у россиян нет полного контроля над ни одним из этих населенных пунктов.

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