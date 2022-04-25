В Софийском соборе состоится пасхальный онлайн-концерт в благодарность защитникам и защитницам ВСУ
В киевском Софийском соборе состоится онлайн-концерт по случаю Пасхи, организованный в благодарность защитникам и защитницам Вооруженных сил Украины
Об этом сообщает Национальный заповедник "София Киевская" в Фейсбуке.
По предварительным данным, 25 апреля в 15:00 в Софийском соборе состоится онлайн-концерт по случаю Пасхи. Мероприятие устроено в честь защитников и защитниц ВС Украины.
"В знак безмерной благодарности героям за оборону Украины! [Пасха - ред.] - это светлый праздник, символ победы света над тьмой, добра над злом, жизнь над смертью, Украины над рашистами. Символ нашей победы", - говорится в посте.
Организаторами мероприятия стали Культурный центр Dom Мастер Класс и Национальный заповедник "София Киевская".
Присоединиться к трансляции можно по ссылке: https://youtu.be/K9D80CkmSCk
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