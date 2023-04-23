В Софийском соборе представили выставку, посвященную погибшим бойцам ТрО
В Киеве в Софийском соборе презентовали выставку, посвященную погибшим бойцам бригад Территориальной обороны Киевской области и столицы
Об этом в telegram сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации.
Известно, что на выставке "Софийский деисис" представлен цикл работ художников Александра Клименко и Сони Атлантовой из проекта "Иконы на ящиках из-под патронов".
Отмечается, что художники представили 11 работ, написанных на ящиках от оружия, оставшихся после боев на Киевщине весной 2022 года. Источником вдохновения для художников стала монументальная живопись Софийского собора, в частности, образы святых воинов-мучеников во фресках XI в.
Экспозиция посвящена погибшим бойцам из 114-й, 112-й и 241-й бригад Территориальной обороны Киевской области и Киева.
"Иконы с вписанными именами погибших теперь займут свое место на хорах собора - увековечат память о героях-защитниках Киевской земли", - отмечают в ОВА.
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