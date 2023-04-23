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В Софийском соборе представили выставку, посвященную погибшим бойцам ТрО

23 апреля, 2023 воскресенье
13:19
Культура

В Киеве в Софийском соборе презентовали выставку, посвященную погибшим бойцам бригад Территориальной обороны Киевской области и столицы

Об этом в telegram сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации.

Известно, что на выставке "Софийский деисис" представлен цикл работ художников Александра Клименко и Сони Атлантовой из проекта "Иконы на ящиках из-под патронов".

У Софійському соборі презентували виставку, присвячену загиблим бійцям ТРО

Отмечается, что художники представили 11 работ, написанных на ящиках от оружия, оставшихся после боев на Киевщине весной 2022 года. Источником вдохновения для художников стала монументальная живопись Софийского собора, в частности, образы святых воинов-мучеников во фресках XI в.

У Софійському соборі презентували виставку, присвячену загиблим бійцям ТРО

Экспозиция посвящена погибшим бойцам из 114-й, 112-й и 241-й бригад Территориальной обороны Киевской области и Киева.

"Иконы с вписанными именами погибших теперь займут свое место на хорах собора - увековечат память о героях-защитниках Киевской земли", - отмечают в ОВА.

  • 20 апреля стало известно, что группа Kalush Orchestra объявила сбор средств в помощь пострадавшим от войны животным.
Общество
Киевщина
Война с Россией
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