В Софийском соборе гетмана Сагайдачного провозгласили покровителем украинского войска и освятили реплику его меча
В Софийском соборе гетмана Петра Сагайдачного провозгласили покровителем украинского войска и освятили реплику его меча, которая находилась на одноименном затопленном корабле
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
По предварительным данным, провозглашение и церемонию освящения провел предстоятель ПЦ Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Событие произошло при поддержке Министерства культуры и информационной политики, Министерства обороны Украины, а также Национального заповедника "София Киевская".
“Этот меч является олицетворением защиты родной земли от захватчиков. Крайне символично, что в эти даты его реплика была освящена. К тому же 20 апреля исполняется 400 лет со дня упокоения гетмана Петра Сагайдачного. Напомню, в планах МКИП к этой дате было привезти оригинал меча из Кракова для экспонирования в Украину, но из-за войны это стало невозможным. Однако, несмотря на печальные события, стало возможным другое…", – заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Как известно, меч Сагайдачного – это подарок польского королевича Владислава IV Вазы гетману за победу над турками под Хотином в 1621 году. Как считается, он символизирует главную миссию настоящего воина – оборону родной земли от врагов. Оригинал оружия хранится в Музейном комплексе "Королевский замок на Вавеле" в Кракове.
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