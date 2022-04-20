В Софийском соборе гетмана Сагайдачного провозгласили покровителем украинского войска и освятили реплику его меча

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.



По предварительным данным, провозглашение и церемонию освящения провел предстоятель ПЦ Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Событие произошло при поддержке Министерства культуры и информационной политики, Министерства обороны Украины, а также Национального заповедника "София Киевская".

“Этот меч является олицетворением защиты родной земли от захватчиков. Крайне символично, что в эти даты его реплика была освящена. К тому же 20 апреля исполняется 400 лет со дня упокоения гетмана Петра Сагайдачного. Напомню, в планах МКИП к этой дате было привезти оригинал меча из Кракова для экспонирования в Украину, но из-за войны это стало невозможным. Однако, несмотря на печальные события, стало возможным другое…", – заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Как известно, меч Сагайдачного – это подарок польского королевича Владислава IV Вазы гетману за победу над турками под Хотином в 1621 году. Как считается, он символизирует главную миссию настоящего воина – оборону родной земли от врагов. Оригинал оружия хранится в Музейном комплексе "Королевский замок на Вавеле" в Кракове.