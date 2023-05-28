В Софии Киевской открыли выставку грузинских художников
В Софии Киевской открыли выставку картин грузинских художников "Свободный город"
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.
"Это 54 работы от 50 ведущих художников Грузии. Художники таким образом стремятся выразить поддержку Украине в борьбе с российским агрессором", - передает она.
Также отмечается, что художники отразили их видение нашего государства – большинство картин в сине-желтых тонах. На открытии выставки состоялся концерт "Пробиваясь к Свету" в исполнении хора "Киев".
С 30 мая по 28 июня посетить выставку можно будет в музее "Золотые Ворота".
- Напомним, правительство Грузии занимает четкую пророссийскую позицию, в то же время президент страны Саломе Зурабишвили критикует его за это и всячески поддерживает Украину.
- Против сближения с Россией и торможения евроатлантического вектора развития страны также подавляющая часть народа Грузии, который, в частности, активно выступил против возобновления авиасообщения с агрессором.
- 27 мая президент Владимир Зеленский поздравил Грузию с Днем Независимости и пожелал стране освободиться от российской оккупации.
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