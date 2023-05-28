В Софии Киевской открыли выставку грузинских художников

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.

"Это 54 работы от 50 ведущих художников Грузии. Художники таким образом стремятся выразить поддержку Украине в борьбе с российским агрессором", - передает она.

Также отмечается, что художники отразили их видение нашего государства – большинство картин в сине-желтых тонах. На открытии выставки состоялся концерт "Пробиваясь к Свету" в исполнении хора "Киев".

С 30 мая по 28 июня посетить выставку можно будет в музее "Золотые Ворота".