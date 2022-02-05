В Софии Киевской Борис Джонсон показал себя человеком с хорошим образованием. Его заинтересовала история связей Украины с Британией, - экскурсовод

Экскурсию для премьера проводила экскурсоводка "Софии Киевской", писательница Анна Городецкая. В разговоре с LB.ua она подробнее рассказала об этом визите.



"Премьер-министр Британии сразу спросил, как проходило богослужение в Софии: на греческом или на латыни? Этот вопрос показал его глубокую осведомленность, то, что он получил классическое образование в лучших мировых вузах", - отмечает она.



Кроме того, британский премьер, по ее словам, "очень внимателен".



В соборе Борису Джонсону показали, в частности, свидетельство пребывания британских воинов на военной службе у киевских князей в виде граффити на мраморной поверхности.



"Граффити состоит из двух слов: собственного и родового имен автора (Robert Willer, Роберт Виллер). Также в этой надписи есть прописная и выразительная буква W. Скорее всего, автор сначала выцарапал W, сокращение его родового имени, но затем решил дописать его Борис Джонсон увидел и прочитал W и надпись... Премьер проявил глубокий интерес этой надписью: он знал, что наемники из Британии и Шотландии служили в войсках многих европейских правителей, чувствовалось, что эта тема ему знакома и близка", - продолжает Анна Городецкая.



Также главе британского правительства было интересно услышать о семье великого киевского князя Ярослава Мудрого, похороненного в соборе, и, в частности, о том, что его потомки стали правителями Шотландии и Англии.

Это не первое посещение Софийского собора Джонсоном. В прошлый раз он побывал здесь в 2008 году.