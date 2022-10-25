В соединение Воздушных сил ВСУ вошел новый зенитно-ракетный полк

Об этом сообщают в пресс-службе Воздушного командования "Восток".

Решение о формировании новой боевой единицы было принято для эффективности решения боевых задач. Речь идет об объектах критической инфраструктуры, административно-промышленных центрах и других государственных объектах восточного региона.

Как отмечают в Воздушном командовании "Восток", полк выполняет задачи по прикрытию воздушного пространства, доукомплектованию и слажению подразделений.

Вошедшие в состав полка подразделения неоднократно побеждали в противовоздушных боях.

Напомним, во время массированного обстрела Украины, 22 октября, зенитчики воздушного командования "Запад" сбили семь ракет

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