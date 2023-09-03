В Сочи Эрдоган будет говорить с Путиным о "зерновом коридоре" и обмене пленными
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит завтра визит в Россию, где в Сочи встретится с президентом России Владимиром Путиным. Темами переговоров станет продолжение действия Черноморской зерновой инициативы и обмен пленными
Об этом сообщает TRT Haber.
"Президент Эрдоган завтра отправится в Сочи, чтобы встретиться с президентом России Путиным. Эрдоган и Путин обсудят будущее соглашение о зерновом коридоре", - сообщает телеканал.
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Также ожидается, что президенты Эрдоган и Путин на встрече в Сочи подробно обсудят вопросы двусторонних отношений и региональные вопросы, в частности, последние события российско-украинской войны.
"Но самым важным пунктом повестки дня будет зерновой коридор", - отмечает телеканал.
Также отмечается, что в повестке ожидается рассмотрение вопроса обмена пленными между Украиной и Россией.
Что известно о встречах Эрдогана и Путина
16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.
2 августа сообщалось о том, что страны Южной Африки пытаются убедить Россию вернуться к переговорам по соглашению о безопасном экспорте зерна из портов Черного моря, от которого она отказалась в прошлом месяце.
9 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении возобновить зерновое соглашение в "расширенном масштабе" и призвал западные страны "выполнить обещания".
Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в эфире телеканала "Еспресо" сказал, что результатом встречи Эрдогана и Путина может стать возвращение РФ в "зерновое соглашение".
18 августа стало известно, что Россия, Турция и Катар предположительно готовят новое зерновое соглашение без Украины.
20 августа стало известно, что Турция работает над тем, чтобы возобновить экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины, ведь расторжение "зернового соглашения" может привести к глобальным последствиям, сейчас цена на зерно в мире уже поднялась на 15%.
29 августа в партии Эрдогана подтвердили его встречу с Путиным в Сочи.
31 августа в Москве, накануне встречи Эрдогана и Путина, встретились главы МИД Турции и РФ, обсудив "зерновое соглашение" и мир в Украине.
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