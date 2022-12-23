В Сочельник, 24 декабря, в западных, северных областях, на Виннитчине и Одесчине будет дождь: прогноз погоды от Наталки Диденко
24 декабря циклон с атмосферными фронтами придвинется близко к нашим западным границам - поэтому осадки там могут быть обильнее
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
Завтра, на Сочельник по григорианскому календарю, в западных, северных областях Украины, Винницкой и Одесской областях будет дождь.
В восточных областях Украины, в большинстве центральных и южных, будет преобладать сухая погода, однако туманы могут увеличивать влажность.
В преддверии Рождества повсюду в Украине ожидается теплая погода - в течение завтрашнего дня +2...7 градусов, в южной части +4...9, в Крыму до +11 градусов.
В Киеве 24 декабря пройдет дождь. Ветер юго-западный, небольшой или умеренный. Температура воздуха в ближайшую ночь до +2 градусов, завтра днем до +4 градусов, а вечером 0...+2 градуса.
На Рождество, 25 декабря, в Киеве похолодает, поэтому дождь сменится снегом.
В общей сложности теплая погода продержится до Нового года, однако не без осадков.
"Кто будет готовить кутью завтра, кто 6 января, каждый решает для себя и своей семьи. Главное, что мы все равно вместе, где бы мы, украинцы, сейчас ни были, мы знаем, что для нас главное и что с лучшими на свете ВСУ, с замечательными людьми, под Божьей опекой, с Богом и светом в сердце наше Рождество всегда с нами!" – подчеркнула синоптик.
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