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В собственность громады Киева передали Оболонский остров

25 августа, 2022 четверг
19:36
Криминал

В Киеве добились отмены перерегистрации Оболонского острова, рядом со столичным парком "Наталка", в частную компанию

Об этом информирует в телеграме Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"НАБУ и САП, в сотрудничестве с КГГА, предотвратили незаконное отчуждение в частную собственность Оболонского острова площадью 147,7 тысяч квадратных метров, расположеннного рядом с парком "Наталка". Центральная коллегия Минюста удовлетворила жалобу, которую подала КП "Плесо", по отмене регистрации острова за частной компанией", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в 2019-2020 годах из собственности территориальной громады Киева вывели гидротехническое сооружение "Дамба напорно-многофункциональная" вблизи Оболонской набережной. Ее площадь почти 143 тыс. кв. м, что практически равняется территории Оболонского острова – 147,7 тыс. кв. м. Владельцем "оформили" частную компанию.

Оболонский остров предоставлен КП "Плесо" и принадлежит громаде Киева. Кроме того, включен в территории, где должен быть создан ландшафтный парк "Днепровские острова". На это выделяли денежные средства из бюджета города.

"Расследование этих фактов начали детективы по материалам расследования журналистов "Схем". В дальнейшем дело было передано по подследственности другому органу досудебного расследования", - информирует ведомство.

Нотариус, причастный к этой незаконной регистрации, был лишен лицензии, а другому запретили деятельность до выяснения всех обстоятельств.

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НАБУ
новости Киева
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