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В СНГ ничего хорошего не осталось для Молдовы, - Санду

20 мая, 2023 суббота
19:09
Мир

Президент Молдовы Мая Санду поддерживает постепенный выход страны из Содружества независимых государств

Об этом она сказала в интервью проекту NonFiction, сообщает ЕН.

Санду заявила, что Молдова никогда не будет принимать у себя саммит СНГ.

"К сожалению, произошедшее за все это время показало, что в этом сообществе для Республики Молдова (ничего, – ред.) хорошего не осталось", – отметила она.

Президент подчеркнула, что страна готова строить хорошие отношения, в том числе и торговые, с другими странами, но исходя из уважения.

"Когда существуют постоянные блокады, энергетический шантаж, пропаганда и когда Россия (потому что самая большая проблема тут РФ) не уважает суверенность, выбор нашего государства, то тогда, конечно, мы должны исходить и всегда исходим из интересов наших граждан", - подчеркнула Санду. .

  • Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил о намерении страны выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ
Россия
Молдова
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