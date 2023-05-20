В СНГ ничего хорошего не осталось для Молдовы, - Санду

Об этом она сказала в интервью проекту NonFiction, сообщает ЕН.

Санду заявила, что Молдова никогда не будет принимать у себя саммит СНГ.

"К сожалению, произошедшее за все это время показало, что в этом сообществе для Республики Молдова (ничего, – ред.) хорошего не осталось", – отметила она.

Президент подчеркнула, что страна готова строить хорошие отношения, в том числе и торговые, с другими странами, но исходя из уважения.

"Когда существуют постоянные блокады, энергетический шантаж, пропаганда и когда Россия (потому что самая большая проблема тут РФ) не уважает суверенность, выбор нашего государства, то тогда, конечно, мы должны исходить и всегда исходим из интересов наших граждан", - подчеркнула Санду. .