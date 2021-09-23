В СНБО заявили об увеличении в разы киберинцидентов во время учений ВСУ

Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк.

"Любые такие мероприятия всегда сопровождаются кибершпионажем и киберагрессией со стороны наших противников. В частности, это РФ и государства, которые поддерживают ее политику. Это происходит всегда. Уровень выявленных киберинцидентов в такие периоды возрастает в разы", - сказал Демедюк.



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Он добавил, что аналогичный рост фиксируется и при нынешних учениях.