В СНБО заявили об увеличении в разы киберинцидентов во время учений ВСУ
Во время командно-штабных учений Вооруженных сил Украины "Объединенные усилия - 2021" количество киберинцидентов в Украине выросло в разы
Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк.
"Любые такие мероприятия всегда сопровождаются кибершпионажем и киберагрессией со стороны наших противников. В частности, это РФ и государства, которые поддерживают ее политику. Это происходит всегда. Уровень выявленных киберинцидентов в такие периоды возрастает в разы", - сказал Демедюк.
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Он добавил, что аналогичный рост фиксируется и при нынешних учениях.
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