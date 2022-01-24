В СНБО заявили, что знают фамилии всех представителей "пятой колонны" в Украине

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC.



"Мы вполне осведомлены, кто такой Мураев, другие представители РФ, которых не называет английская разведка, четко осознаем фамилии, имена, отчества этих людей… Мы четко осознаем, что такое пятая колонна, чем она занимается. Поэтому мы превентивно принимали решения, запрещали вещание трех телеканалов, которые являлись средствами российской пропаганды на нашей территории", - сказал представитель СНБО.



Отвечая на вопрос, планируется ли введение санкций в отношении телеканала Мураева, секретарь Совбеза подчеркнул, что такие вопросы он не решает единолично.



"Я не могу единолично этот вопрос решать. Если соответствующие документы будут поданы в аппарат СНБО, они будут рассмотрены, и соответствующие решения будут приняты на заседании СНБО", - сказал Данилов.



Он также подчеркнул, что информация о поддерживающих пятую колонну у правоохранителей есть, однако Украина не автократическая страна, поэтому важно соблюдать законы и процедуры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb