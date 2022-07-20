В СНБО сказали сколько человек в Украине подпадают под действие закона о деолигархизации

Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, положение закона о деолигархизации предусматривает формирование и ведение реестра таких лиц. Эту процедуру обеспечивает аппарат СНБО.

Данилов акцентировал внимание на важности усиления межведомственного сотрудничества для повышения эффективности его выполнения.

По результатам совещания дан ряд протокольных поручений Кабинету Министров Украины, Антимонопольного комитета Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины.

"Шаг за шагом, последовательно очистим страну от олигархического влияния", – заявил Данилов.

Напомним, SCM Ахметова объявил о выходе из медиа-бизнеса 11 июля. "Медиа Группа Украина" вернула государству все лицензии на вещание и издание печатных СМИ

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