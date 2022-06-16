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В СНБО сказали, где находятся большинство пленных защитников Мариуполя

16 июня, 2022 четверг
06:13
война с Россией Алексей Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что большинство пленных защитников Мариуполя находятся на оккупированной Донбассе

Об этом он сказал во время телемарафона, передает РБК-Украина.

Данилов считает, что тема увольнения украинских защитников слишком чувствительна, поэтому следует воздержаться от лишних комментариев, чтобы Россия не обвинила Украину в срыве договоренностей.

"В этих процессах участвует не только наша страна, есть международные институции, которые помогают в этом. Здесь главное - не навредить. И многое не надо говорить. Будем ждать, чтобы те договоренности, которые есть, обязательно были выполнены, и все парни и девушки, которые сегодня в плену, прошедшие Мариуполь, обязательно вернулись живыми и здоровыми… Еще раз подчеркиваю: здесь главное сейчас – не сделать лишних шагов, чтобы агрессор не обвинил нас в срыве тех или иных вещей", - подчеркнул секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос о местонахождении украинских защитников, он сказал: "Есть информация, что они находятся на территории Донецкой области. Еще раз подчеркиваю: количество людей это не 100 и не 200 человек, это гораздо больше. И потому сказать, что все там находятся" , мы окончательно не можем. Мы точно можем сказать, что подавляющее большинство, может и все, находятся на Донбассе".

  • 8 июня Украине вернули тела 50 павших военных, из них 37 – защитники Азовстали.
  • Впоследствии сестра бойца отряда специального назначения НГУ "Азов" Наталья рассказала, что не владеет информацией о местонахождении брата. Однако она не исключает, что пленные воины могут находиться в оккупированной Оленовке.
  • 14 июня в Запорожье состоялся обмен телами погибших между Украиной и РФ. Украина вернула останки 64 защитникам Азовстали. 15 июня тела павших защитников привезли в Киев.

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Мариуполь
Азов
новости Украины
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