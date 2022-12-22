В СНБО рассказали, как Запад контролирует предоставленное Украине оружие
Украина совместно с США и Великобританией используют логистическое программное обеспечение, фиксирующее каждый образец вооружения, поступающий от Запада
Об этом рассказал советник секретаря СНБО, бывший первый заместитель гендиректора ДК "Укроборонпром" Сергей Омельченко, сообщает Укринформ.
"Украина совместно с США и Великобританией используют логистическое программное обеспечение, фиксирующее каждый поступающий образец вооружения. Контролируются каналы, которыми поступает вооружение, место, куда оно поставляется, где хранится и где используется", – пояснил он.
Омельченко добавил, что ЕС также создает механизмы контроля за вооружением, а Украиной и партнерами зеркально отслеживают все виды направляемых вооружений и боеприпасов.
По словам советника секретаря СНБО, заявления россиян по продаже Украиной западного вооружения – это четко направленная информационная операция.
"Этот нарратив они продвигают уже не впервые, но подтверждений этой информации еще не было, а она всегда опровергается", - подчеркнул он.
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