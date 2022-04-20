В СНБО предупредили украинцев: роспропаганда создала новый фейк о колл-центре ВСУ
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил украинцев, что роспропаганда создала новый фейк о колл-центре ВСУ
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
В соцсетях якобы от имени ВСУ идет набор в специальные колл-центры. Основные критерии отбора – знание русского языка и обязательные антироссийские взгляды. Для работников ставят задачу – распространять фейковые сообщения о минировании гражданских объектов РФ.
Также в сети сообщается, что "киевский режим" создает киберармию, которая будет приравнена к террористической организации, ведь будет осуществлять диверсию и провокацию в "мирной РФ".
"Украинцам не нужен специальный колл-центр. Все необходимые российские данные благодаря нашей киберармии есть в открытом доступе. И каждый желающий может пообщаться с оккупантами и их семьями", - говорится в сообщении ЦПИ при СНБО Украины.
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