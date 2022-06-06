В СНБО предостерегают от мошенников, якобы эвакуирующих мариупольцев с сопровождением Красного Креста и ООН
В сети мошенники распространяют информацию об эвакуации из Мариуполя в Запорожье якобы с сопровождением Красного Креста и ООН. За услугу требуют деньги
Об этом сообщает в телеграмме Центр противодействия дезинформации при СНБО.
"Через ряд телеграмм-каналов мошенники распространяют фейк об эвакуации из Мариуполя в Запорожье, которое якобы должно проводиться под эгидой ООН и Красного Креста.
Такие мошенники-перевозчики предлагают предоставление платных услуг по перевозке на автомобилях, которые будут присоединяться к общей эвакуационной колонне. Для повышения уровня доверия мошенники называют конкретные место и дату (8 или 9 июня, район "Порт-Сити"), предоставляют телефонный номер (+38 (068) 327-95 96) и даже ссылаются на официальный телеграмм-канал советника городского головы. .Мариуполь Петра Андрющенко", - говорится в сообщении.
В СНБО подчеркивают, что эта информация фейковая и никакой эвакуации из Мариуполя сейчас не планируется. Информацию публикуют только на официальных источниках.
- 6 июня из Запорожья планируют выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории.
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