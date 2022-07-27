В СНБО осторожно относятся к срокам контрнаступления на Юге
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов "осторожен" в отношении сроков контрнаступления ВСУ в районе Херсона
Об этом секретарь СНБО заявил в эфире всеукраинского марафона.
"По срокам я очень осторожен. Я бы очень хотел, чтобы это было гораздо быстрее. Это война, на войне очень много разных событий. Враг сейчас стягивает максимальное количество (сил, - ред.) именно на Херсонском направлении. Началось очень мощное движение их войск, они стягивают дополнительные силы", – сказал Данилов.
Он высоко оценил применение украинцами западного оружия – по его словам, это можно понять по ситуации с Антоновским мостом.
"Вы видите, как филигранно работает та техника, которую нам передают наши партнеры. Она нам очень помогает, потому что враг дрожит. Мы уничтожаем его базы с боеприпасами, нефтепродуктами, живой силой, техникой. Наши партнеры в восторге, каким способом и как качественно наши военные используют эту технику", – сказал Данилов.
Поэтому, по мнению секретаря СНБО, "в любом случае победа будет за нами. Неделей раньше или неделей позже – это дело только военных".
- 27 июля Данилов заявил , что руководству государства хватит воли приказать уничтожить военные объекты на территории РФ, ведущие огонь по Украине, а также спрогнозировал распад Российской империи.
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