Об этом пишет Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Украины.

В Центре отмечают, что итальянская газета La Repubblica распространила информационную манипуляцию по движению российской подлодки "Белгород", которую подхватили другие мировые медиа.

Ссылаясь на отчет разведки НАТО, La Repubblica пишет, что "Путин, кажется, близок к повышению уровня ядерного противостояния". По выводам медиа, есть опасения, что миссия подводной лодки "Белгород", замеченной в арктических водах, - впервые в истории испытать атомную торпеду "Посейдон", которую часто называют боеголовками "Судного дня".

Как показал мониторинг ЦПИ, по состоянию на 3 октября на сайте НАТО такая информация не обнародована, хотя Альянс регулярно фиксирует активность российских подлодок, начиная со времен Холодной войны

Специалисты СНБО убеждены, что подобные необоснованные заявления со стороны СМИ лишь усиливают информационный терроризм РФ.

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