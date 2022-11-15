В СНБО назвали основные угрозы для жителей Херсона
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что две главные угрозы для Херсона - это минирование и неразорвавшиеся снаряды оккупантов, а также возможные обстрелы города с левого берега Днепра
Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, передает Еспресо.
"О Херсоне. Есть две угрозы. Первая - это непосредственно на территории, те вещи, которые покинули террористы. Речь идет о наличии взрывных устройств. К сожалению, у нас уже есть летальные случаи, когда саперы погибли", - подчеркнул Данилов.
По его словам, второй угрозой для освобожденного облцентра есть вероятные обстрелы со стороны российской армии.
Читайте также: Освобождение Херсона делает деоккупацию Крыма окончательно неизбежной, - офицер ВСУ Березовец
"Что касается вооруженных сил РФ, которые находятся на левом берегу Днепра, если они начнут обстрелы Херсона, нам есть чем отвечать. Но с учетом их поведения, мы не можем сегодня обеспечить 100% контроль на территории Херсона, поэтому подчеркиваем, не спешите возвращаться ", – добавил секретарь СНБО.
- 11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтвердило ГУР Министерства обороны.
- Также известно, что с 7 по 13 ноября Силы обороны в Херсонской области освободили от захватчиков 179 сел и городов более чем на 4,5 тыс. кв. км территории.
- 14 ноября спикер ОК "Юг" Гуменюк сообщила, что во время бегства из Херсона россияне покинули вертолеты, танки и РСЗО.
- Также Институт изучения войны отметил, что Россия усилит наступление на Донбасс и после отступления из Херсона.
- Кроме того, Алексей Гетьман, военный эксперт, отметил, когда наши HIMARS будут в Херсоне, то смогут контролировать не только левый берег реки Днепр, а почти весь Крым.
- В свою очередь, СБУ в Херсоне взяла в плен переодетого российского военного, который должен собирать информацию и корректировать огонь в деоккупированном городе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.68
-
EUR
Покупка 40.08Продажа 41.26
- Актуальное
- Важное