В СНБО назвали основные угрозы для жителей Херсона

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, передает Еспресо.

"О Херсоне. Есть две угрозы. Первая - это непосредственно на территории, те вещи, которые покинули террористы. Речь идет о наличии взрывных устройств. К сожалению, у нас уже есть летальные случаи, когда саперы погибли", - подчеркнул Данилов.

По его словам, второй угрозой для освобожденного облцентра есть вероятные обстрелы со стороны российской армии.

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"Что касается вооруженных сил РФ, которые находятся на левом берегу Днепра, если они начнут обстрелы Херсона, нам есть чем отвечать. Но с учетом их поведения, мы не можем сегодня обеспечить 100% контроль на территории Херсона, поэтому подчеркиваем, не спешите возвращаться ", – добавил секретарь СНБО.

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