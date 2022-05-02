В СНБО назвали главную причину нехватки горючего в Украине

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.



"Компании, к сожалению, не рассчитали на такой патриотизм нашего населения, которое начало быстро возвращаться в свои дома. Люди приехали домой, потому был спрос на горючее, поэтому произошла такая нестандартная ситуация. Думаю, что в ближайшее время ситуация уладится", - отметил он.

На минувшей неделе в Украине возник острый дефицит топлива на АЗС. Чтобы решить проблему, правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.