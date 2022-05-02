В СНБО назвали главную причину нехватки горючего в Украине
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что поставщики горючего не рассчитали потенциальное количество клиентов, что и привело к нехватке горючего на украинских АЗС
Об этом он рассказал в эфире телемарафона.
"Компании, к сожалению, не рассчитали на такой патриотизм нашего населения, которое начало быстро возвращаться в свои дома. Люди приехали домой, потому был спрос на горючее, поэтому произошла такая нестандартная ситуация. Думаю, что в ближайшее время ситуация уладится", - отметил он.
На минувшей неделе в Украине возник острый дефицит топлива на АЗС. Чтобы решить проблему, правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.
- Жителей Киева призвали не передвигаться своим транспортом без необходимости, чтобы обеспечить потребность в горючем для Сил обороны.
- В правительстве обещают, что в течение недели, максимум двух, будет обеспечена система поставки топлива, которая сможет не допускать дефицита.
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