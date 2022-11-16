Об этом шла речь на Ставке верховного главнокомандующего, которую президент Владимир Зеленский собрал 16 ноября, передает пресс-служба СНБО.

Украинские власти не соглашаются с тем, что эта ракета украинской ПВО упала на территорию Польши и просят допустить к месту падения представителей Минобороны и ГНСУ.

"Мы выступаем за совместное с партнерами дальнейшее максимально детальное изучение этого инцидента. Готовы передать партнерам имеющиеся у нас доказательства российского следа. Ожидаем также от партнеров информацию, на основании которой был сделан окончательный вывод о том, что речь идет о ракете украинского ПВО. Кроме того, Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям Министерства обороны Украины и Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении на сайте СНБО.

Также Украина выразила готовность принять участие в расследовании.

"Только Россия и ее ракетный террор виновны в случившемся. В связи с этим напоминаем, что обезопасить регион Центральной Европы от российских ракет можно только путем построения действенного воздушного щита над территорией Украины", - резюмировали в СНБО.

15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ровно, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

Из-за обстрелов энергетических объектов по всей Украине были введены аварийные отключения света.

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