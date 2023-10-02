В Смоленске в результате атаки дронов нарушен процесс производства ракет Х-59, – разведка
Ударные дроны в воскресенье атаковали российский авиазавод в Смоленске, где производили ракеты Х-59
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
"1 октября 2023 года в результате удара по Смоленскому авиационному заводу возбужден процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций", – говорится в сообщении.
Согласно подтвержденным данным разведки, в цель попали три из четырех дронов. Они нанесли значительные повреждения производственным мощностям этого военного предприятия.
Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух – поверхность" с дальностью до 280 км - одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.
- Утром в воскресенье, 1 октября, Россия обвинила Украину в обстреле центрального рынка в Шебекино Белгородской области, в результате которого пострадали 3 человека. Также в РФ заявили об атаке дронов на Смоленскую область и Краснодарский край, а в Сочи дроны попали по стоянке российских вертолетов.
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