В Смоленске в результате атаки дронов нарушен процесс производства ракет Х-59, – разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"1 октября 2023 года в результате удара по Смоленскому авиационному заводу возбужден процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций", – говорится в сообщении.

Согласно подтвержденным данным разведки, в цель попали три из четырех дронов. Они нанесли значительные повреждения производственным мощностям этого военного предприятия.

Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух – поверхность" с дальностью до 280 км - одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.