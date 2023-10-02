Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В Смоленске в результате атаки дронов нарушен процесс производства ракет Х-59, – разведка

В Смоленске в результате атаки дронов нарушен процесс производства ракет Х-59, – разведка

2 октября, 2023 понедельник
10:37
Война с Россией

Ударные дроны в воскресенье атаковали российский авиазавод в Смоленске, где производили ракеты Х-59

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"1 октября 2023 года в результате удара по Смоленскому авиационному заводу возбужден процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций", – говорится в сообщении.

Согласно подтвержденным данным разведки, в цель попали три из четырех дронов. Они нанесли значительные повреждения производственным мощностям этого военного предприятия.

Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух – поверхность" с дальностью до 280 км - одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

  • Утром в воскресенье, 1 октября, Россия обвинила Украину в обстреле центрального рынка в Шебекино Белгородской области, в результате которого пострадали 3 человека. Также в РФ заявили об атаке дронов на Смоленскую область и Краснодарский край, а в Сочи дроны попали по стоянке российских вертолетов.

Читайте также:
1 октября, 2023 воскресенье
Воздушные силы ночью уничтожили 16 из 30 вражеских "шахедов"
Зеленський і Шаппс
1 октября, 2023 воскресенье
Министр обороны Британии Шаппс не против отправить ВМС в Черное море, но премьер Сунак возражает
1 октября, 2023 воскресенье
Главное – количество: израильский военный эксперт об оружии для ВСУ
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.37
    Покупка 37.37
    Продажа 38.09
  • EUR
    Покупка 39.82
    Продажа 40.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
2 октября
11:16
Обновлено
Россия атаковала Херсонщину: ранены 8 человек, среди них - дети
11:00
Хотел поступить в школу "Армии дронов": в Киеве СБУ задержала агента ФСБ
10:41
В Киеве началась встреча министров иностранных дел стран ЕС – первая за пределами Евросоюза
10:39
Болгария запретит въезд легковых автомобилей с российскими номерами: решение должны быть приняты до конца суток
10:35
Обзор
Киев умаляет отсутствие помощи США, Запад обеспокоен победой симпатика Кремля в Словакии, Британия не будет отправлять военных в Украину. Акценты мировых СМИ 2 октября
10:20
В Сенат США внесли законопроект, запрещающий безопасность Азербайджана
10:15
Эксклюзив
Сергей Згурец
Згурец рассказал, что повлияет на изменения динамического паритета на поле боя
10:13
Обновлено
В Харькове раздались взрывы: россияне ударили ракетами С-300 из Белгорода
10:04
OPINION
Виталий Портников
Помощь США Украине: российско-украинская война становится не просто темой американской политики, но и предвыборным сюжетом. Колонка Виталия Портникова
09:51
"Это не разведка, а направленные удары": в Воздушных силах прокомментировали ночную атаку РФ
09:36
Инфографика
Курс валют на 2 октября: сколько стоят доллар и евро в банках
09:34
Экс-замначальника налоговой Киева Ильяшенко заплатит 50 млн грн на армию дронов
09:15
Эксклюзив
Оккупанты завозят бетонные конструкции в порт Мариуполя, - Андрющенко
08:57
Воздушные силы за ночь уничтожили 4 из 7 российских "шахедов"
08:49
Большую часть Черноморского флота РФ передислоцируют из Севастополя в Новороссийск, - британская разведка
08:39
Эксклюзив
"Они погорячились, могли разобраться без угроз оружия": депутат райсовета об инциденте с бойцами спецподразделения на блокпосту полиции в Харькове
08:30
Промоутер назвал гонорар Фьюри за бой против Усика
08:22
В Мексике обрушилась крыша церкви во время службы: 7 человек погибли, более 20 - под завалами
08:09
Инфографика
ВСУ за сутки уничтожили 15 танков, 48 артсистем и 510 российских военных, - Генштаб
07:45
Россияне ночью атаковали Днепропетровщину: сбиты 3 беспилотника
07:34
На войне в Украине погиб доброволец из Эстонии, - СМИ
07:30
Байден призвал республиканцев поддержать законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине
07:16
Турция нанесла авиаудар по базам курдов в Ираке
06:48
Российское информационное пространство пытается показать помощь Западу Украине как эскалацию конфликта, - ISW
06:39
Илон Маск опубликовал мем с Зеленским по военной помощи
06:04
ЧВК Вагнер
В ISW оценили эффективность ПИК Вагенра после возвращении в Украину
05:27
Обновлено
УПЛ: "Динамо" победило "Александрию", результаты других матчей 9 тура
05:17
Роберт Фицо
Фицо после победы своей партии на выборах в Словакии инициировал мирные переговоры по Украине
00:51
ДТП
В Мексике грузовик с мигрантами попал в ДТП: 10 погибших, 17 раненых
00:31
В Одессе открыли мемориал в память павших военных моряков
00:19
Обновлено
Теракт в Турции: курдская группировка взяла на себя ответственность за атаку
00:05
На Харьковщине в поле на мине взорвался комбайн: пострадал мужчина
2023, воскресенье
1 октября
23:30
Турция ничего большего не ожидает от ЕС после "40 лет у их двери", - Эрдоган
23:06
Армия РФ атаковала 7 общин Сумской области: раненый человек
22:45
На фото Дмитрий Кулеба
"Россия ошибается, если думает, что может "переждать" военную помощь Украине", - Кулеба
22:35
OPINION
Два года как Михаила Саакашвили арестовали
22:31
В Харькове мужчины в военной форме напали на блокпост, - полиция
22:11
Украинская ПВО уничтожила 3 разведывательные дроны РФ на юге
21:44
Умеров провел разговор с министром обороны США: о чем говорили
21:21
Жозеп Боррель
Боррель: военная помощь Украине от Европейского Союза достигла €25 млрд
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV