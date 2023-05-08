В СМИ появилась информация о введении графиков отключений света в мае. В Минэнерго отреагировали

Об этом сообщает Минэнерго.

В ведомстве заявили, что в последние дни в некоторых СМИ распространяется недостоверная информация о якобы введении в мае графиков ограничения поставок электроэнергии бытовым потребителям. Потому Министерство энергетики Украины официально заявляет: эта информация не соответствует действительности! Введение каких-либо графиков ограничений поставок электроэнергии не планируется.

"Почти три месяца, несмотря на террор врага и обстрелы объектов энергетической инфраструктуры, энергосистема работает, полностью обеспечивая потребление. Благодаря слаженной работе всех видов генерации удалось отменить ограничение поставок электроэнергии потребителям", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Глава Минэнерго отметил, что сейчас идет активная подготовка энергосистемы к новому отопительному сезону. В частности, Министерством энергетики совместно со всеми энергетическими компаниями страны, генерирующими, передающими и распределяющими электроэнергию, составлен оптимизированный график ремонтов.

"В настоящее время отключения потребителей от электроснабжения могут происходить исключительно в результате повреждения российскими оккупантами объектов генерации и сетевой инфраструктуры", - говорится в сообщении.