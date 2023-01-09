В Службе занятости можно научиться управлять дроном

Об этом сообщает руководитель Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в фейсбуке .

"Благодаря успешному сотрудничеству и помощи нашего социального партнера Немецкого общества международного сотрудничества GIZ Ukraine, поддерживающего Украину по поручению федерального правительства Германии, реализован ряд успешных проектов в сфере занятости. С помощью полученного от GIZ оборудования в Ривненском центре профессионально-технического образования государственной службы занятости и Днепропетровском центре ПТО ДСЗ уже вторая волна слушателей учится по программе "Оператор беспилотного летательного аппарата (дрона)", которая сегодня является одной из самых популярных", - говорится в сообщении.

Согласно информации, образовательный процесс включает в себя не только теорию, но и приобретение практического опыта с изучением технических особенностей работы с дополнительным оборудованием.

"Присоединиться к этой программе можно не только в Ривне и Днепре, а также в Полтавском ЦПТО ДСЗ и Государственном учебном заведении Одесский центр ПТО ДСЗ. Продолжительность обучения - от 3 до 5 дней. Стоимость колеблется в пределах от 1000 до 3000 грн. Получить навыки управления БПЛА может каждый желающий, обучение для зарегистрированных безработных бесплатно", - написала Жовтяк.

В Киевской области будет установлена система акустических датчиков для усиления возможностей обнаружения российских ракет и дронов.

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