В "Слуге Народа" рассказали, когда состоятся ближайшие общегосударственные выборы

Об этом заявила народная депутат и председатель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк в интервью "В постели".

Какие могут быть выборы, когда идут боевые действия. Какие могут быть выборы без тех людей, например, которые воюют, а мы здесь проводим выборы. Какие могут быть выборы, когда критерии безопасности не решены на части территорий Харьковской, Донецкой, Херсонской областей, где постоянно что-нибудь происходит", - подчеркнула Шуляк.

Также нардепка добавила, что 8 миллионов украинцев находятся за границей и не могут проголосовать. К тому же, как отметила глава "Слуги народа", часть избирательной инфраструктуры разрушена, а реестр избирателей не актуализирован.

"Моя позиция проста: говорить о выборах во время войны - это кощунство. Сейчас война, концентрация одна - победа. Будут ли выборы? Будут. Когда? После победы. Будут ли изменения в законодательство? Будут. Мы даже обсуждаем, что это можно будет называть законом о первых послевоенных выборах", - заявила Шуляк.

Выборы во время войны

В мае глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну. На это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов категорически ответил : "Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может".

А 28 июля голова Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил , что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс.

17 августа вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко утверждал , что во время войны невозможно качественно, с соблюдением всех критериев провести выборы в Украине.

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель убежден , что следующий созыв парламента Украины будет состоять из более 50% военнослужащих.

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил , что в Украине в 2024 году должны состояться выборы, несмотря на введенное военное положение из-за широкомасштабного вторжения РФ.