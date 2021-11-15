В "Слуге Народа" подтвердили, что возглавить партию предложат нардепу Шуляк
Александр Корниенко будет предлагать кандидатуру нардепа Елены Шуляк на должность главы партии "Слуга Народа"
Об этом заявили в партии "Слуга Народа".
"Она опытный управленец и уже политик, которому удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив", - сказал Корниенко.
Справка: Елена Шуляк - заместитель председателя депутатской фракции партии "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Также Шуляк возглавляет Координационный совет по проблемным вопросам градостроительства.
- Напомним, 8 ноября СМИ сообщили, что народный депутат Елена Шуляк может возглавить партию "Слуга Народа"
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