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Обновлено

В "Слуге народа" инициировали приостановление членства во фракции Аристова, который был замечен на Мальдивах

25 июля, 2023 вторник
13:14
Общество

Заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардепа партии "Слуга Народа" 48-летнего Юрия Аристова в середине июля заметили в гостинице, расположенной на частном острове Итхаафуши, Мальдивы

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Иницирую вопрос немедленной приостановки членства во фракции. Приглашаю все командировочные документы и проверяем всю информацию. В случае подтверждения, буду требовать немедленного исключения из комитета и составления депутатского мандата", - пишет Арахамия.

О пребывании нардепа партии "Слуга Народа" Юрия Аристова в отеле, расположенном на частном острове Итхаафуши, Мальдивы, пишут журналисты "Следствие.Инфо" со ссылкой на источники.

Сообщается, что журналисты издания позвонили по номеру мальдивской гостиницы, указанному на его сайте. Работники курорта подтвердили, что Аристов находился в гостинице, но уже выселился.

Журналисты обнародовали диалог с рецепцией отеля:

Ж .: По нашей информации, Юрий Аристов зарегистрировался в вашем отеле. Может быть, он был вашим гостем на прошлой неделе?

WA : На данный момент он не в отеле.

Ж .: Возможно, вы можете проверить, что он уехал из гостиницы?

WA : Да, они уехали.

Как пишут журналисты, Waldorf Astoria Maldives – это 5-звездочный курорт, расположенный "среди белых песков и кристально голубых вод" на самом большом острове Мальдивы.

Добавляется, что этот курорт насчитывает 119 вилл, а стоимость проживания на двоих за одну ночь в отеле, согласно ценам на сервисе Booking.com, варьируется от 100 тысяч гривен за виллу на пляже с бассейном и двуспальной кроватью и до 323 тысяч гривен за виллу с двумя спальнями и бассейном. Также в отеле есть позиция более миллиона гривен за одну ночь — с тремя спальными комнатами, бассейнами и доступом к пляжу. Однако, в какой именно вилле отдыхал "слуга народа" – неизвестно.

После того, как в гостинице подтвердили пребывание Аристова, журналисты позвонили по телефону депутату лично, но тот не ответил.

Вместо этого с журналистами связалась пресс-секретарь депутата Оксана Омельченко, однако она не смогла ответить о том, где сейчас находится ее руководитель – в Украине или еще на Мальдивах – и попросила отправить журналистский запрос.

"Несмотря на обещание ответить на запрос через несколько часов, и помощница, и сам депутат проигнорировали дальнейшие попытки журналистов "Следствия.Инфо" получить ответы на присланные вопросы. В частности, на каких началах 48-летний депутат пересек украинскую границу и рабочей ли была его поездка на Мальдивы", - рассказали журналисты.

Добавляется, в частности, что "Следство.Инфо" также связалось с женой нардепа Мариной Аристовой. Женщина сказала, что Аристов был в Вильнюсе, а также добавила, что "у нее своя личная жизнь, а у мужчины - своя".

Кроме этого, отмечается, что Юрий Аристов 7 июля на своей странице в Facebook публиковал снимки из Вильнюса (Литва). Туда он, возможно, ездил с дипломатической миссией.

Об этом свидетельствует подпись под фотографиями: "В оборонном комитете Сейма обсудили поставки установок Nasams, которые Литва приобрела для украинской армии".

Что известно о Юрии Аристове

Юрий Аристов в 2019 году был избран народным депутатом в парламент от партии "Слуга народа". С 29 августа 2019 года Аристов возглавляет комитет по бюджету в ВР IX созыва. В декабре 2022 года Юрий Аристов был избран заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

11 ноября сообщалось, что Государственное бюро расследований проводило обыски у главы бюджетного комитета Рады, "слуги" Юрия Аристова. Как добавляли защитники Аристова, обыск у него проводился в рамках уголовного дела, возбужденного в 2021 году.

Мир
Криминал
Украина
Слуга народу
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