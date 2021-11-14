В "Слуге народа" говорят, что партию может возглавить Николай Тищенко
Вероятными кандидатами на должность нового председателя партии "Слуга народа" вместо Александра Корниенко могут стать нардепы Андрей Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Николай Тищенко, Галина Янченко
Об этом заявил коллега парламентариев из фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Юрий Камельчук, передает Еспресо.TV .
"Господин Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Николай Тищенко, Галина Янченко - это среди таких самых активных. Я считаю, они могут быть достойными продолжателями дела господина Корниенко", - сказал нардлеп в эфире телеканала "Украина 24".
Слова политика приводит NV.ua.
Камельчук добавил, что кандидатуры будут выдвигаться прямо на съезде партии 15 ноября.
- 8 ноября в "Слуге народа" сообщили, что нынешний глава партии Александр Корниенко решил сложить полномочия.
- Для избрания нового руководителя президентской политсилы 15 ноября состоится съезд партии.
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