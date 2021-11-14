В "Слуге народа" говорят, что партию может возглавить Николай Тищенко

Об этом заявил коллега парламентариев из фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Юрий Камельчук, передает Еспресо.TV .



"Господин Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Николай Тищенко, Галина Янченко - это среди таких самых активных. Я считаю, они могут быть достойными продолжателями дела господина Корниенко", - сказал нардлеп в эфире телеканала "Украина 24".



Слова политика приводит NV.ua.



Камельчук добавил, что кандидатуры будут выдвигаться прямо на съезде партии 15 ноября.

8 ноября в "Слуге народа" сообщили, что нынешний глава партии Александр Корниенко решил сложить полномочия.

Для избрания нового руководителя президентской политсилы 15 ноября состоится съезд партии.



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