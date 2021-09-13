В случае заполненности COVID-кроватей на 50% Украина будет переходить на "оранжевый" или "красный" уровень, - Кузин
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается. Сейчас заняты 23% COVID-кроватей
Об этом передает НВ.
Кузин отметил, что в Украине восьмую неделю подряд фиксируют постепенный рост и осложнения эпидемической ситуации. Занятость реанимационных коек - около 23%.
По его словам, при заполненности на 50% или при достижении определенных показателей Украина будет переходить на "оранжевый" или "красный" уровень епиднебезопасности. Сейчас, уточнил замминистра, Украина приближается к "желтой" зоне.
"Это еще не начало волны, но есть большое количество ОТГ или районов в областях, которые вызывают большое беспокойство, и там ситуация может выходить из-под контроля", - заявил главный санврач.
Он добавил, что такие вспышки в регионах могут возникать "после свадеб в западных областях" на 200-400 гостей или на крупных предприятиях.
- Правительство изменило карантин в Украине. Вакцинированных граждан ожидает значительное количество привилегий.
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