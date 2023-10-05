В случае заморозки конфликта в Украине РФ до 2028 года сможет восстановиться и атаковать другие страны, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае заморозки конфликта в Украине РФ через 5 лет может восстановить свой военный потенциал и атаковать другие страны
Об этом он заявил во время третьего саммита Европейского политического сообщества, передает LB.UA.
Зеленский рассказал европейским лидерам о учащихся в метро детях из Харькова и отметил, что мишенью для РФ может стать любая страна.
"Уважаемые лидеры! Достаточно ли в ваших городах станций метро, на которых можно было бы организовать обучение детей, если угрозы станут реальными? А она (Россия, – ред.) готовится их реализовать. Я буду с вами откровенным, как и всегда. Сейчас Россия рассматривает разные сценарии на ближайшие годы: один из них особенно опасен: если в этой агрессии против Украины будет любая пауза, любая заморозка, то будет критический момент – 2028. Если России дать адаптироваться сейчас, то в 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал, и у России будет достаточно силы атаковать страны, находящиеся в фокусе российской экспансии", - сказал президент.
Он подчеркнул, что это данные разведки. Под ударом, по словам Зеленского, могут оказаться страны Балтии.
Европейское политическое сообщество создано 9 мая 2022 года по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона во время тогдашнего председательства Франции в ЕС. Это платформа для политических и стратегических дискуссий по поводу будущего Европы. Предыдущие два саммита ЕПС прошли в Чешской Республике и Молдове. В этом году встреча проходит в испанской Гранаде 5-6 октября.
- Зеленский на саммите обсудил с премьерами Италии и Испании новое оружие для ВСУ.
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