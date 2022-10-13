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В случае ядерного удара РФ по Украине будет мощный, неядерный военный ответ, - Боррель

13 октября, 2022 четверг
16:07
Мир Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что в случае применения Россией ядерного оружия против Украины ответ Запада будет мощным, но не ядерным

Об этом он сказал сегодня на открытии Европейской дипломатической академии.

"Ядерная угроза есть. Путин говорит, что не блефует, но он не может позволить себе блефовать. Понятно, что люди поддерживают Украину. НАТО, США и ЕС тоже не блефуют. Мы серьезно", - заявил Боррель.

По его словам, если РФ решится применить ядерное оружие, то ответ Запада будет неядерным, но все же такой шаг РФ приведет к "конечно не ядерному, но мощному военному ответу".

Ранее подобную позицию высказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах Франции. Они четко определены, и они вообще не предполагают непосредственное вмешательство, если бы, например, была баллистическая ядерная атака по Украине или по региону", – заявил Макрон.

По его словам, Франция только помогает Украине защищаться, но не вступает в конфликт, "нападая на РФ".

  • 13 октября в Politico со ссылкой на бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса назвали сценарии действий Путина в войне в Украине. Среди них: террор, диверсии, зимний холод и ядерная угроза. Отмечается, что цель Путина – истощить поддержку Запада и разжечь споры между союзниками Украины до того, как Россия окончательно проигрывает на поле боя.

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