В случае взятия Бахмута у России нет ресурсов для продолжения наступления, - ISW
В России, вероятно, нет достаточного количества ресурсов, чтобы продолжать наступление в случае захвата Бахмута
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики обратили внимание на заявление владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что Минобороны России использовало его бойцов, чтобы истощить ВСУ в Бахмуте, а затем может отказаться от их услуг там.
"ISW не выявила никаких признаков того, что российские военные имеют хорошо оснащенный и подготовленный резерв для продвижения за пределы Бахмута. Большинство наблюдаемых российских подразделений на Донбассе уже ведут наступательные операции, в том числе российские воздушно-десантные (ВДВ) подразделения, что присоединились к российскому наступлению в Бахмуте в январе 2023 года", - заявили в ISW.
Поэтому аналитики уверены, что в случае захвата Бахмута наступление россиян в этом направлении завершится.
Другие ключевые выводы аналитиков ISW:
- Владелец группы Вагнера Евгений Пригожин объявил 8 марта, что российские войска захватили весь восточный Бахмут, и это утверждение согласовывается с имеющимися визуальными доказательствами
- Маловероятно, что русские войска прорвутся за Бахмут, если россияне захватят город
- Кремль, возможно, пытается создать новое подконтрольное правительству вооруженное формирование, объявленное добровольным подразделением через российскую государственную энергетическую компанию "Газпром"
- Официальный представитель США опроверг информацию разведки США о том, что проукраинская группа саботировала газопровод "Северный поток" в сентябре 2022 года
- Немецкие и польские официальные лица объявили, что Германия и Польша поставят Украине 28 танков Leopard 2 в марте 2023 года, что укрепит возможности Украины по контрнаступлению в условиях больших потерь российских танков
- Российские войска продолжали наносить наземные удары по линии Купянск – Сватово – Кременная
- Российские войска 8 марта продолжали наступательные действия в районе Бахмута, но завершить оцепление города так и не удалось
- Российские войска продолжали наступательные операции в окрестностях Донецка
- Российские источники утверждают, что украинские силы высаживаются на острова дельты Днепра третий день
- Кремль удваивает усилия по возрождению кампаний по вербовке добровольцев по всей России и на оккупированной Украине
- Российские госпитали продолжают формировать новые медицинские центры в России, стремясь максимально увеличить возможности переполненных госпиталей на оккупированных территориях для лечения раненых российских военнослужащих
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