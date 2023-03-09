Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на заявление владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что Минобороны России использовало его бойцов, чтобы истощить ВСУ в Бахмуте, а затем может отказаться от их услуг там.

"ISW не выявила никаких признаков того, что российские военные имеют хорошо оснащенный и подготовленный резерв для продвижения за пределы Бахмута. Большинство наблюдаемых российских подразделений на Донбассе уже ведут наступательные операции, в том числе российские воздушно-десантные (ВДВ) подразделения, что присоединились к российскому наступлению в Бахмуте в январе 2023 года", - заявили в ISW.

Поэтому аналитики уверены, что в случае захвата Бахмута наступление россиян в этом направлении завершится.

Другие ключевые выводы аналитиков ISW: