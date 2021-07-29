В случае введения локдауна в Украине COVID-сертификат может стать "пропуском", - МЗ

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.



"Главный бенефит вакцинированных людей в том, что они защищены. С другой стороны мы понимаем и видим на примере других стран, что вакцинированные получают дополнительные преимущества или упрощенный доступ к определенным сервисов или, например, посещение публичных мероприятий. Основная идея, которая использовалась в других государствах и которую, скорее всего, будет использовать Украина - это максимальное использование внутреннего цифрового сертификата. он должен стать условным пропуском ", - рассказал он.



Кузин отметил, что сейчас внутренние сертификаты только тестируются, пока нет информации, как это будет работать на том или ином уровне эпидопасности.



"Мы будем это обдумывать уже после завершения тестирования. Это будет QR-код, который будет показывать, что человек вакцинирован или переболел, или имеет отрицательный ПЦР или антиген-тест ", - сказал Кузин.

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