В случае вторжения в Украину Россия получит еще больше НАТО на своих границах, - Столтенберг

Об этом Столтенберг заявил во время Мюнхенской конференции безопасности, сообщает The Guardian.

По его словам, если цель Кремля – уменьшить присутствие НАТО на своих границах, то в результате агрессии против Украины он получит обратный результат.

"Если цель Кремля - уменьшить присутствие НАТО на своих границах, то в результате агрессии он получит еще больше НАТО. Если Кремль захочет разделить Альянс, то станем еще более объединенными", - заверил Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО не угрожает России, но будет защищать своих союзников.

"Нынешний кризис касается не только Украины, но и того, как мы хотим организовать отношения между государствами. Москва пытается остановить прием новых членов НАТО, что является попыткой России установить контроль над западной стратегией безопасности", - сказал Столтенберг.

Он также подчеркнул, что сегодня наступили опасные дни для Европы.

"Россия разместила войска в Украине и вблизи ее границ - это самое большое военное наращивание со времен холодной войны. Мы не знаем, что произойдет, но риск возникновения конфликта реальный", - заявил Столтенберг.

Напомним, 19 февраля премьер Британии Борис Джонсон призвал союзников к солидарности для деэскалации ситуации вокруг Украины.

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