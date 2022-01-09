В случае вторжения Путина в Украину, США оставят РФ без высокотехнологичных товаров и программного обеспечения, - Reuters
США снова предупредили Россию, что в случае вторжения в Украину она останется без высокотехнологичных товаров и программного обеспечения
Об этом сообщает Reuters .
В преддверии российско-американских переговоров, запланированных на 10 января в Женеве, американские официальные лица очертили новые сферы возможных санкций против России в случае вторжения в Украину.
США с союзниками немедленно примут серьезные меры, которые приведут к непосильным потерям для экономики России, включая ее финансовую систему и секторы, которые считаются критически важными для Кремля.
США рассматривают возможность введения запретов на экспорт в Россию передовых электронных компонентов, программного обеспечения и сопутствующих технологий, в которых используется американское оборудование.
По словам американских чиновников, Россия наряду с Кубой, Ираном, КНДР и Сирией может быть включена в группу стран, для которых предусмотрен жесткий экспортный контроль.
Возможности РФ по получению интегральных схем и продукции, содержащей интегральные схемы будут серьезно ограничены из-за глобального доминирования американского программного обеспечения, технологий и оборудования в этом секторе. Воздействие может распространиться на авионики, станки, смартфоны, игровые приставки, планшеты и телевизоры.
Санкции могут также быть нацелены на важнейшую российскую промышленность, включая ее оборонный сектор и сектор гражданской авиации, что ударит по амбициям России в области высоких технологий и в области искусственного интеллекта и квантовых вычислений.
-
Напомним, 3 января Джо Байден заявил , что США и ее союзники ответят на вторжение РФ в Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.36
Покупка 27.36Продажа 27.65
-
EUR
Покупка 30.77Продажа 31.28
- Актуальное
- Важное