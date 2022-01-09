В случае вторжения Путина в Украину, США оставят РФ без высокотехнологичных товаров и программного обеспечения, - Reuters

Об этом сообщает Reuters .

В преддверии российско-американских переговоров, запланированных на 10 января в Женеве, американские официальные лица очертили новые сферы возможных санкций против России в случае вторжения в Украину.

США с союзниками немедленно примут серьезные меры, которые приведут к непосильным потерям для экономики России, включая ее финансовую систему и секторы, которые считаются критически важными для Кремля.

США рассматривают возможность введения запретов на экспорт в Россию передовых электронных компонентов, программного обеспечения и сопутствующих технологий, в которых используется американское оборудование.

По словам американских чиновников, Россия наряду с Кубой, Ираном, КНДР и Сирией может быть включена в группу стран, для которых предусмотрен жесткий экспортный контроль.

Возможности РФ по получению интегральных схем и продукции, содержащей интегральные схемы будут серьезно ограничены из-за глобального доминирования американского программного обеспечения, технологий и оборудования в этом секторе. Воздействие может распространиться на авионики, станки, смартфоны, игровые приставки, планшеты и телевизоры.

Санкции могут также быть нацелены на важнейшую российскую промышленность, включая ее оборонный сектор и сектор гражданской авиации, что ударит по амбициям России в области высоких технологий и в области искусственного интеллекта и квантовых вычислений.

Напомним, 3 января Джо Байден заявил , что США и ее союзники ответят на вторжение РФ в Украину.

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