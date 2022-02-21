В случае увеличения налога на газ госбюджет потеряет более 24 млрд грн, - Ukraine Economic Outlook
Государственный бюджет Украины потеряет более 24 млрд грн налогов только в этом году в случае увеличения ренты на добычу газа
Об этом говорится в исследовании Ukraine Economic Outlook, опубликованном экономистом Михаилом Кухарем на странице в Facebook.
"По расчетам Ukraine Economic Outlook экономический эффект от принятия законопроекта №7038 для Государственного бюджета Украины-2022 только в части уплаты налогов будет отрицательным и составит минус 24,2 млрд грн", - написал он.
Кухар уточнил, что рост рентных ставок приведет к 300-процентному росту валовых расходов (себестоимости) добычи газа, что в итоге станет причиной повышения цен на газ внутренней добычи до 600-1000 долларов / тыс. куб. м.
Также по оценке Ukraine Economic Outlook падение добычи со столь высокой себестоимостью увеличит потребности в закупке импортного газа уже в 2025 году до 7 млрд дол.
- Напомним, Кабинет министров планирует потратить 160 млрд грн от повышения налогов на добычу украинского газа на закупку российского газа.
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