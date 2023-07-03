В случае успешного контрнаступления ВСУ Крым может быть деоккупирован невоенным путем, - эксперт Центра оборонных стратегий Риженко
Эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко считает, что Украина может деоккупировать Крым не только военным путем
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Сейчас очень много других факторов, которые влияют или будут влиять на деоккупацию Крыма. Один из них, в том числе, значительное геополитическое ослабление России, после мятежа Пригожина. Поскольку, в определенной степени эти события оказали большое влияние на российское население, а самое главное на их военных. К тому же и среди элит появляется разное видение целесообразности ведения войны", - пояснил Рыженко.
Эксперт Центра оборонных стратегий подчеркнул, что, несмотря на трудности в войне против Украины, Россия готовится к обороне Крыма
"В случае успешных действий ВСУ на юге и востоке страны, возможно, операция по освобождению Крыма будет носить нелинейный характер, точнее не только военный. Однако сейчас мы видим, что россияне готовятся оборонять Крым. На оккупированный полуостров перебрасывают силы и средства. Перебрасывают и дополнительные системы ПВО. Как будут разворачиваться события дальше пока трудно сказать. Ведь все, что касается России, достаточно непредсказуемо", - добавил он.
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