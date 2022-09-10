В случае трансформации Довженко-Центра Украина потеряет членство в Международной федерации киноархивов, - и.о. гендиректора Гончарук
Исполняющая обязанности Национального центра Александра Довженко Елена Гончарук заявила, что Украина, в случае реорганизации заведения, потеряет место в Международной федерации киноархивов
Об этом Гончарук рассказала в интервью Цензор.НЕТ .
"Мы обратились в Международную федерацию киноархивов, членом которой центр является с 2006 года, и спросили, что произойдет в случае подобной трансформации. Они сказали, что Украина потеряет членство в федерации. FIAF уже обратилась к президенту Зеленскому по поводу важности сохранения коллекции и деятельности Довженко- Центра", - сказала Гончарук.
Она подчеркнула, что исчезновение центра или необдуманная трансформация повлияет на всю систему киноархивов в Украине.
"Довженко-Центр сотрудничает с продюсерами, режиссерами, актерами, операторами, киноисследователями в Украине и за рубежом, с культурными институтами и госструктурами, постоянно у нас получающими фильмы для своих мероприятий, в частности МИД, Украинский институт, именно Госкино. То есть исчезновение центра или необдуманная трансформация повлияет на всю систему", – добавила Гончарук.
- 17 августа Довженко-Центр заявил , что так называемая "реорганизация" де-факто означает ликвидацию национального киноархива.
- 18 августа Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало обсуждение с Кабмином и Госкино о сохранении целостности фильмофонда Национального центра Александра Довженко.
- 26 августа профильный комитет Верховной Рады рекомендовал безотлагательно отменить приказ о фактическом уничтожении Довженко-Центра.
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