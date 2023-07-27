В случае смерти Путина, Ирландия вряд ли выразит соболезнования России, - премьер Варадкар
Ирландский премьер-министр Лео Варадкар не думает, что правительство страны выразит соболезнования России в случае смерти диктатора Владимира Путина
Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Independent .
Издание напоминает, что ирландское правительство придерживалось строгой политики нейтралитета на протяжении всей Второй мировой войны. Однако тогдашний министр иностранных дел Имон де Валера вызвал возмущение международного сообщества, выразив соболезнования в связи со смертью Адольфа Гитлера в результате самоубийства в 1945 году. Это событие нанесло значительный репутационный ущерб де Валери и государству и считается важным моментом в истории ирландского нейтралитета.
Поэтому, отвечая на вопрос, выразит ли Ирландия такие же соболезнования России в случае смерти Путина, нынешний премьер страны ответил: "Я так не думаю". Сделав короткую паузу, он добавил: "Это хороший вопрос, я раньше об этом не думал".
Он также отметил, что не верит, что ирландская делегация будет присутствовать на похоронах российского президента.
"Я бы не мог представить, что мы будем представлены на похоронах", – сказал Варадкар.
- 19 июля премьер-министр Ирландии посетил Украину. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и посетил Бучу. Варадкар пообещал быть с Украиной столько, сколько потребуется, а также объявил о выделении миллионов евро дополнительного финансирования на гуманитарную помощь Украине.
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