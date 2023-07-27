Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Independent .

Издание напоминает, что ирландское правительство придерживалось строгой политики нейтралитета на протяжении всей Второй мировой войны. Однако тогдашний министр иностранных дел Имон де Валера вызвал возмущение международного сообщества, выразив соболезнования в связи со смертью Адольфа Гитлера в результате самоубийства в 1945 году. Это событие нанесло значительный репутационный ущерб де Валери и государству и считается важным моментом в истории ирландского нейтралитета.

Поэтому, отвечая на вопрос, выразит ли Ирландия такие же соболезнования России в случае смерти Путина, нынешний премьер страны ответил: "Я так не думаю". Сделав короткую паузу, он добавил: "Это хороший вопрос, я раньше об этом не думал".

Он также отметил, что не верит, что ирландская делегация будет присутствовать на похоронах российского президента.

"Я бы не мог представить, что мы будем представлены на похоронах", – сказал Варадкар.