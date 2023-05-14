Об этом он сказал в эфире Еспресо.

Таким образом, Ступак прокомментировал 5-дневное отсутствие Лукашенко на публике, а также то, что президент Беларуси не появился на праздновании дня флага. По его словам, сейчас многие считают, что Лукашенко болен.

"КГБ - это у них локальная белорусская сила. Однако, что интересно — например в Румынии, когда режим Чаушеску начал трещать по швам, буквально за 6 дней его режим пал, президента расстреляли. Секуритате, их спецслужба, которая была больше по размаху, масштабам и жестокостью, чем белорусский КГБ, не смогла удержаться от массовых беспорядков.То есть, если будут протесты среди простых белорусов, если к ним еще и присоединятся люди из полка Кастуся Калиновского, которые воюют сейчас за Украину, то я уверен, что ситуация в Беларуси быстро изменится. ", – говорит Ступак.