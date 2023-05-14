В случае смерти Лукашенко его режим в Беларуси развалится, — экс-сотрудник СБУ Ступак
Экс-работник СБУ Иван Ступак считает, что в случае смерти самопровозглашенного президента Александра Лукашенко КГБ Беларуси не сможет удержать его режим и начнутся массовые протесты
Об этом он сказал в эфире Еспресо.
Таким образом, Ступак прокомментировал 5-дневное отсутствие Лукашенко на публике, а также то, что президент Беларуси не появился на праздновании дня флага. По его словам, сейчас многие считают, что Лукашенко болен.
"КГБ - это у них локальная белорусская сила. Однако, что интересно — например в Румынии, когда режим Чаушеску начал трещать по швам, буквально за 6 дней его режим пал, президента расстреляли. Секуритате, их спецслужба, которая была больше по размаху, масштабам и жестокостью, чем белорусский КГБ, не смогла удержаться от массовых беспорядков.То есть, если будут протесты среди простых белорусов, если к ним еще и присоединятся люди из полка Кастуся Калиновского, которые воюют сейчас за Украину, то я уверен, что ситуация в Беларуси быстро изменится. ", – говорит Ступак.
- Напомним, 9 мая в Москве на правой руке Лукашенко был заметен бинт, похожий на тот, который надевают после капельниц. Кроме того, по состоянию здоровья не пошел на 300-метровую прогулку с Путиным и руководителями Армении и стран Средней Азии, а также отказался от совместного завтрака с ними.
- После парада в Москве на 9 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пропал из публичного пространства. За ситуацией следят белорусские медиа и политологи.
- В Минске прошла церемония в честь государственных символов в день государственного флага, герба и гимна Беларуси, но самопровозглашенный президент Александр Лукашенко на нее не явился.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.61
- Актуальное
- Важное