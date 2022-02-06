В случае российского вторжения Украина рискует потерять до 75 тысяч человек погибшими, - Reuters

Об этом сообщает Reuters .

По оценкам американских источников, Россия потенциально способна захватить Киев в течение двух дней, что приведет к большим жертвам. Украина может потерять от 5 до 25 тысяч военнослужащих, в то время как потери российских войск могут составлять от 3 до 10 тысяч военных. Жертвы среди гражданского населения могут составить 25-50 тысяч человек, миллионы гражданских лиц станут беженцами.

По оценкам США, Россия уже сосредоточила 70% ресурсов, необходимых для полномасштабного вторжения. Она продолжает передислоцировать дополнительные тактические группы на украинскую границу.

Двое неназванных американских официальных представителей заявили, что за последние две недели количество батальонных тактических групп в приграничном регионе выросло с 60 до 83. Еще 14 групп находятся в пути.

Что касается сроков вторжения, то, по словам источников, ожидается, что погодные условия позволят российским военным совершить механизированные операции на бездорожье с 15 февраля по конец марта.

США полагают, что Россия может выбрать другие варианты, кроме полномасштабного вторжения, включая ограниченное вторжение, и не считают, что президент РФ Владимир Путин принял окончательное решение.