В случае российского вторжения Украина рискует потерять до 75 тысяч человек погибшими, - Reuters
По оценкам американских источников, в случае российского вторжения Украина может потерять до 50 тыс. гражданских и до 25 тысяч военных погибшими
Об этом сообщает Reuters .
По оценкам американских источников, Россия потенциально способна захватить Киев в течение двух дней, что приведет к большим жертвам. Украина может потерять от 5 до 25 тысяч военнослужащих, в то время как потери российских войск могут составлять от 3 до 10 тысяч военных. Жертвы среди гражданского населения могут составить 25-50 тысяч человек, миллионы гражданских лиц станут беженцами.
По оценкам США, Россия уже сосредоточила 70% ресурсов, необходимых для полномасштабного вторжения. Она продолжает передислоцировать дополнительные тактические группы на украинскую границу.
Двое неназванных американских официальных представителей заявили, что за последние две недели количество батальонных тактических групп в приграничном регионе выросло с 60 до 83. Еще 14 групп находятся в пути.
Что касается сроков вторжения, то, по словам источников, ожидается, что погодные условия позволят российским военным совершить механизированные операции на бездорожье с 15 февраля по конец марта.
США полагают, что Россия может выбрать другие варианты, кроме полномасштабного вторжения, включая ограниченное вторжение, и не считают, что президент РФ Владимир Путин принял окончательное решение.
- Напомним, 5 февраля немецкое издание Bild обнародовало планы России , по которым она планирует установить в Киеве марионеточное правительство и присоединить Украину к Союзному государству РФ и Белоруссии.
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