В случае референдума вступление в ЕС поддержали бы 61,4% украинский, в НАТО - 57,4%, эффективным евроинтегратором назвали Порошенко, - Socis

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований Socis.



При этом о вступлении в ЕС не определились или отказались отвечать 9,7%, о вступлении в НАТО - 10,7%. Еще по 2,6% респондентов не пришли бы на референдум ни по одному из приведенных вопросов.



Эффективно обеспечить интеграцию Украины в ЕС и НАТО из украинских политиков, по мнению украинцев, наиболее способен Петр Порошенко (21,8%), на втором месте - Владимир Зеленский (16,1%). За ними следуют Владимир Гройсман (3,6%), Игорь Смешко (3,3%), Юлия Тимошенко (2,8%), Дмитрий Разумков (2,1%), Юрий Бойко (1,8%), Евгений Мураев (1,3%), Виктор Медведчук (0,8%), Виталий Кличко (0,6%), Олег Ляшко (0,6%), Олег Тягнибок (0,3%).



1,2% респондентов выбрали бы другого политика, 20,2% считают, что эффективно обеспечить интеграцию Украины в ЕС и НАТО не способен ни один из украинских политиков, 24% затруднились с ответом или отказались отвечать.



Наиболее успешным в международной политике президентом Украины, по мнению опрошенных, был Петр Порошенко (32,2%). 17,7% респондентов назвали Леонида Кучму, за Владимира Зеленского высказались 8,1% опрошенных. Леонида Кравчука успешным считают 7,4% опрошенных, Виктора Януковича - 5,1%, Виктора Ющенко - 4,9%.



Ни одного из президентов не считают успешным в международной политике 7,2% респондентов, не определились или отказались отвечать 17,5%.







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