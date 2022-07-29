В случае распространения агрессии РФ на территории Молдовы Кишинев обратится за помощью в Румынию, - Санду
Молдавский президент Майя Санду заявила, что Молдова принимает во внимание самые пессимистические сценарии и в случае нападения РФ страна обратится за помощью в Румынию
Об этом сообщает Deschide со ссылкой на заявление Санду после ее встречи с президентом Румынии Клаусом Йоганнисом.
"Мы обеспокоены. Мы принимаем во внимание самые пессимистические сценарии. Соответственно, мы готовимся ко всем вариантам развития событий. И в ситуации, когда Россия попытается напасть на Республику Молдова, мы, очевидно, будем просить помощи", - сказала Санду в ответ на вопрос, ли Молдова рассчитывает на поддержку Румынии.
"Мы остаемся ближайшими к Республике Молдова и не покинем вас, как бы там ни было развиваться события в результате войны, которую РФ развязала против Украины", – заявил Клаус Иоганнис.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.37
Покупка 39.37Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 41.02
- Актуальное
- Важное