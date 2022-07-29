Об этом сообщает Deschide со ссылкой на заявление Санду после ее встречи с президентом Румынии Клаусом Йоганнисом.

"Мы обеспокоены. Мы принимаем во внимание самые пессимистические сценарии. Соответственно, мы готовимся ко всем вариантам развития событий. И в ситуации, когда Россия попытается напасть на Республику Молдова, мы, очевидно, будем просить помощи", - сказала Санду в ответ на вопрос, ли Молдова рассчитывает на поддержку Румынии.

"Мы остаемся ближайшими к Республике Молдова и не покинем вас, как бы там ни было развиваться события в результате войны, которую РФ развязала против Украины", – заявил Клаус Иоганнис.

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