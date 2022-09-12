Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский.

"Сейчас осуществляются мероприятия по разохлаждению шестого энергоблока и дальше станция будет полностью остановлена. Ничего хорошего в этом я не вижу. Это решение и его внедрение – полностью ответственность РФ. Сейчас атомная станция находится под менеджментом представителей Росатома", - отметил он.

По мнению эксперта, они несут полную ответственность за то, что происходит и будет происходить в ближайшее время на Запорожской АЭС.

Он ответил на вопрос, будет ли правильным шагом полное отключение АЭС на фоне российских обстрелов.

В случае ракетного удара, который нарушит конфайнмент и корпус реактора, разницы, никакой нет. Авария будет примерно одинакового масштаба. Если ЗАЭС будет выключена, наиболее короткоживущие радионуклиды к тому времени распадутся, но это никак не защищает от среднеживущих и долгоживущих радионуклидов, т.е. вред, который будет нанесен населению и окружающей среде будет сопоставим", - подытожил Литвинский.