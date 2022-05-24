Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

В разведке обращают внимание, что Россия усилила интенсивность своих операций на Донбассе, пытаясь оцепить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Северный и южный фланги россиян в этом районе разделяют примерно 25 км территории, которую контролирует Украина.

Британцы отмечают, что украинцы оказывали сильное сопротивление: силы заняли хорошо окопанные оборонительные позиции. Они пришли к выводу, что операция объединенных сил Украины, давно начавшаяся, сохраняет эффективное командование и контроль над этим участком фронта.

В то же время в разведке Британии констатируют, что Россия достигла некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских подразделений.

"Захват Россией Северодонецкого плацдарма приведет к оккупации всей Луганской области. Хотя на этой операции сосредоточены главные усилия России, она является лишь частью российской кампании по захвату Донбасса. Если линия фронта на Донбассе будет продвигаться дальше на запад, это расширит российские линии, а ее силы предстанут перед дальнейшими трудностями с материально-техническим обеспечением", - пришли к выводу в Минобороны Британии.

24 мая в Генштабе ВСУ заявили, что наибольшая активность боевых действий отмечается недалеко от Лисичанска и Северодонецка.

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