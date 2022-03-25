В случае потери паспорта можно воспользоваться цифровым в "Дии" и восстановить документы в ЦНАПе

Об этом говорится в телеграмм-канале "Дия".



Если во время эвакуации человек не взял или потерял паспорт, он может воспользоваться паспортами из "Дии" - ID-картой или заграничным, ведь они обладают такой же юридической силой, как и обычные. Цифровой документ можно отображать на блокпостах и полиции, использовать для пересечения границы с Польшей и Молдовой.



"В ЦНАПах вы можете получить ID-карту и загранпаспорт и восстановить утраченные документы", - отметили в "Дии".



Сейчас ЦНАПы трудятся в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.



Кроме того, паспортные услуги можно получить в подразделениях Госмиграционной службы. На сайте службы можно проверить, работают ли они в определенной области и найти контактные номера.

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