В случае попытки посадить самолет в другом месте украинцы поедут встречать Порошенко из Жулян на Банковую, - Турчинов

Об этом Турчинов написал в Facebook.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны в 2014-2019 годах напомнил, что 17 января в Украину, как и обещал, возвращается лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Он прилетит в девять часов в аэропорт Жуляны, где его будут встречать тысячи патриотов, чтобы поддержать лидера украинской оппозиции и выразить свой протест против произвола коррумпированной власти, политических репрессий и разрушения экономики и безопасности страны. Хочу предупредить власть, что в случае их попытки по российско-белорусской кальке посадить рейсовый самолет в другом месте все небезразличные украинцы поедут встречать Порошенко из Жулян на Банковую", - предостерег Турчинов.

Также он призвал представителей силовых структур вести себя достойно.

"Обращаюсь также ко всем представителям силовых структур: ведите себя достойно и не нарушайте закон по указанию тех, кто вас презирает, предает и не способен даже обеспечить достойное существование вам и вашим семьям", - призвал Турчинов.

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