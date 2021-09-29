"В случае полного локдауна": полиция начнет проверять COVID-сертификаты по QR-коду в "Дии"
Нацполиция совместно с Министерством цифровой трансформации разработала и начала интеграцию программного обеспечения на планшеты полицейских для быстрой проверки COVID-сертификата в "Дии"
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
"Нацполиция совместно с Минцифрой разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских, чтобы они могли быстро и бесперебойно проверить сертификат в "Дии" или сканировать его бумажный вариант. Подобно тому, как работает сейчас проверка водительских удостоверений. За несколько дней этот процесс полностью наладится ", - цитирует пресс-служба слова главы Нацполиции Игоря Клименко.
Клименко отметил, что в случае введения в Украине полного локдауна ограничений для вакцинированных лиц будет меньше. Чтобы воспользоваться преимуществами украинцы должны иметь внутренний сертификат вакцинации с QR-кодом.
В пресс-службе отметили, что Нацполиция и Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей являются компетентными органами, которые имеют право проверять действие таких сертификатов.
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